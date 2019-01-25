AK Parti Düzce İl yönetimi belli oldu

DÜZCE(İHA) – AK Parti İl başkanı Hikmet Keskin'in istifa etmesinin ardından atanan yeni il Başkanı Mustafa Kesin, il yönetimi oluşturdu.

Geçtiğimiz hafta AK Parti Düzce İl Başkanı olarak atanan Mustafa Keskin belirlenen yeni il yönetim kurulu üyelerini kamuoyuna tanıttı. Listeyi oluştururken ahde vefa olgusunu ön planda tuttuğunu kaydeden Keskin, önceki dönemlerde yapılan güzel işleri örnek alacaklarını, hataları ise tekrarlamamaya gayret göstereceklerini söyledi.

Yeni yönetim ile birlikte oluşan sinerjinin tüm ilçelere yayılacağına inandığını dile getiren Keskin şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından yaklaşık 1 hafta önce AK Parti İl Başkanı olarak atamam gerçekleşti. Bu bir hafta içerisinde il yönetimini hazırlamak için gece gündüz çalıştık. Yönetimdeki isimleri Düzce halkı ile paylaşmak istiyoruz. Dileğimiz şudur ki milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, İl yönetimimiz ve teşkilat üyelerimizle birlikte Düzce'ye en iyi hizmeti verelim. Önemli olan bıraktığımız eserlerdir. Düzce'nin sorunlarını ciddiye alıyoruz. Önümüzdeki dönemde çok daha profesyonel Düzce'yi kucaklayıcı projelere imza atacağız. İl yönetiminde oluşan sinerji ilçelere de sirayet edecek ve hep birlikte Düzce için çalışacağız.”

Listeyi oluştururken ahde vefa olgusunu göz önünde bulundurduğunu dile getiren Keskin “Bu listede ahde vefa olgusunu göz önüne aldım. Biz önceki başkanlarımızın yaptığı güzel çalışmaları örnek alıp yapılan hataları tekrarlamamaya gayret göstereceğiz. Rabbim bizi utandırmasın” dedi.

Yeni il yönetimi şu isimlerden oluştu; Ahmet Tosun, Ardahan Demir, Ayşe Seymen Danışan, Derya Kuru, Davut Biriktir, Ebru Ertekin, Ersin Gökçe, Fatih Yüksel, Rasim Uçar, Hasan Kaya, İsa Eser, İbrahim Canpolat, Kamil Arslan, Mehmet Çakmak, Mine Met, Mahmut Selçuk Sönmez, Mustafa Dinç, Metin Uçar, Mehmet Nuri Lurçi, Nezahat Yaşaroğlu İdil, Orhan Aydın, Recep Pak, Sinan Aydın, Selahattin Aydın, Recep Albayrak, Şükrü Çakır, Turhan Akdoğan, Tekin Hacıoğlu, Yakup Kadri Hacı İslamoğlu.