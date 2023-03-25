İhlas Haber Ajansı

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AK Parti Düzce teşkilatında temayül başladı

Temayül) başladı.


AK Parti Düzce İl Başkanlığı tarafından teşkilatların milletvekili aday adayları ile ilgili eğilimlerini değerlendirmek için yaptığı temayül oylaması Erol Güngör Kültür Merkezinde başladı. 53 aday adayı arasından partililer aday olmasını istediği 3 kişiyi belirleyecek.


E-temayül oylamasına 65. Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Kars Milletvekili Ahmet Arslan, İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ve Erzincan Milletvekili Burhan Çakır katıldı.


Yaklaşık 1000 teşkilat üyesi listede görmek istediği 3 ismi elektronik ortamda yazarak oylarını kullanıyor. Saat 16.00'ya kadar sürecek oylamaya AK Parti teşkilatları tarafından büyük ilgi gösteriliyor.

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