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AK Parti Düzce'de SKM şemasını oluşturdu

AK Parti Genel Merkez tarafından Düzce İl Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığına atanan Yerel Yönetimler Başkanı Murat Ayyıldız, SKM şemasını oluşturdu.


SKM Başkanı Murat Ayyıldız, halihazırda teşkilatta bulunan partililer ile geçmiş dönemde AK Partiye hizmetleri bulunan teşkilat mensuplarını da kapsayan güçlü ve toparlayıcı bir SKM oluşturduklarını ifade etti.


Ayyıldız, “Bakanlığı döneminde Düzce'mize sayısız hizmetleri olan Belediye Başkan adayımız Dr. Faruk Özlü'nün ilimiz için büyük bir kazanç ve değer. Düzce için yapacak olduğu projelerini seçim çalışmalarımızda Düzceli seçmenimize gerekirse teker teker anlatacağız ve destek isteyeceğiz” diye konuştu.


SKM yönetimi; Başkan Murat Ayyıldız, Başkan vekili Okan Acar, Başkan yardımcıları; Şükrü Sert, Güler Güneş, Program sorumlusu Mustafa Keskin, Medya izleme sorumlusu Necla Erdoğan, Hukuk ve Eğitim İşleri sorumlusu Oya Kocaman, Mali işler sorumlusu İbrahim Canpolat, Sekreterya ve Bilgi İşlem sorumlusu Hatun Albayrak Şangüloğlu oldu.

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