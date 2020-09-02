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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Düzce'de

DÜZCE(İHA) –AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Düzce Belediye Başkanı Dr.

Özlü'yü makamında ziyaret etti.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki çeşitli temaslarda bulunmak ve Düzce Belediyesi tarafından hayata geçirilen yeni ulaşım sistemine dahil olacak olan 100 araçlık yeni minibüs filosunun devreye alınacağı törene katılacak.


Özhaseki, Düzce'de ilk ziyaretini Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlüye yaptı. Başkan Özlü ziyaretle ilgili “Değerli başkanımızın Düzce'mize teşriflerinden onur duyduk, kendilerine tüm hemşehrilerim adına hoş geldiniz diyorum” dedi.


Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki ise “Düzce belediyemizin çalışmaları ve devam eden projeleri hakkında bilgi aldık, vatandaşlarımıza dokunacak yeni projeler üzerine istişarelerde bulunduk” ifadelerinde bulundu. Özlü, Haseki'ye ziyaretin anısına işlemeli bir bıçak hediye etti.


Ardından ise Ak Parti il teşkilatına ziyarette bulundu.

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