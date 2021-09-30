AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, anket sonuçlarını değerlendirdi

Ak Parti AR-GE ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Düzce il teşkilatına yaptığı ziyarette anket sonuçlarını değerlendirerek, AK Parti'nin yüzde 38 ile 40 seviyesinde çıktığını çalıştıkları takdirde 5 puan daha artırabileceklerini söyledi.

AK Parti AR-GE ve Eğitimden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, eski Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun ile birlikte Düzce AK Parti Teşkilatlarını ziyaret etti. İl Başkanı Mustafa Keskin ile belde belediye başkanları, il yönetim kurulu, Merkez İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı ziyarette önce İl Başkanı Mustafa Keskin'den Düzce ile ilgili bilgiler alan Mustafa Şen, son yapılan anketlerde AK Parti'nin oy oranını değerlendirdi. Mustafa Şen, anket sonuçlarıyla ilgili olarak şunları kaydetti; “Her ay birkaç anket sonucuna bakarak değerlendirmeler yapıyoruz. AR-GE ve eğitim başkanlığı olarak anket sonuçlarını değerlendiriyoruz. İşini düzgün yapan, akademik ölçülerde yapan arkadaşlarını çalışmalarına bakıyoruz. AK Parti 38 ile 40 arasında bir dalga çiziyor. Bütün dünyayı kasıp kavuran pandemi şartlarına rağmen bu rakamlar çıkıyor. Bu oldukça iyi bir oran. Fakat bundan daha güzeli de var. Eğer iyi çalışırsak gereğini yaparsak vatandaş bize 4-5 puan daha verebileceğini söylüyor. Yani çeki masanın üzerine koymuş, çalış nakite çevir diyor. Bu da bize düşen bir görev. Biz çalışacağız. Bütün AK Partililer sahada olurlarsa 5-6 puan rahatlıkla gelir ve ben 2023'te de onu görüyorum” dedi.

Basın açıklamasının ardından ise teşkilat içi toplantı yapan Mustafa Şen ve beraberindekiler, basına kapalı olarak AK Parti Düzce teşkilatlarını dinledi.