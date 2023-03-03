AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Keşir: "Bizim önceliğimiz milletimiz"

Düzce'de yurtta misafir edilen depremzedeleri ziyaret eden AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir, "Bizim önceliğimiz milletimiz" dedi.

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, deprem felaketinin ardından Düzce'de yurda yerleştirilen depremzedeleri ziyaret etti. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Keşir, "Bugün depremzedelerin geldiği yurttayız. Bizim önceliğimiz milletimiz, yaşanan bu büyük afetten sonra milletimize hizmet etmek. Onların kendi gündemleri var. Bizim şu anda önceliğimiz milletimizin ihtiyaçları, beklentileri ve afetteki yaraların sarılmaları. Bizim öncelikli söyleyeceğimiz bunlar. Bizim gündemimiz şu an millet" dedi.

"Devletimiz bütün imkanlarıyla bölgede"

Afetin etkili olduğu bölgelerde uzun süre kaldığını söyleyen Keşir, "Devletimiz bütün imkanlarıyla bölgede. Bundan sonraki öncelikli işimiz bu yaraların hızla sarılması" ifadelerini kullandı.