Ak Parti yeni yönetiminden Başkan Ay'a ziyaret

AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Dursun Ay'ı makamında ziyaret etti. Başkan Ay, artık sıranın belediye meclis üyelerini belirlemede olduğunu söyledi, kendi meclis üyeleri için “Tecrübeliler, onları da değerlendirirseniz memnun oluruz” dedi.

Mevcut il başkanın istifasının ardından AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan görüşmelerden sonra AK Parti Düzce İl Başkanı olarak atanan Mustafa Keskin ve oluşturulan il yönetim kurulu üyeleri göreve geldikten sonra ziyaretlerine devam ediyor. Keskin ve yönetim kurulu üyeleri son olarak Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ı belediyeye giderek makamında ziyaret etti.

Başkan Ay, yeni yönetime bundan sonraki çalışmalarda başarılar diledi.

Keskin ise “Daha iyi bir şekilde yolumuza devam edeceğiz” derken Başkan Ay, sıranın artık meclis üyelerini belirlemeye geldiğini söyledi, mevcut belediye meclis üyelerinin de tecrübelerinden dolayı değerlendirilmelerini istedi.