İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ak Parti yeni yönetiminden Başkan Ay'a ziyaret

AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Dursun Ay’ı makamında ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Dursun Ay'ı makamında ziyaret etti. Başkan Ay, artık sıranın belediye meclis üyelerini belirlemede olduğunu söyledi, kendi meclis üyeleri için “Tecrübeliler, onları da değerlendirirseniz memnun oluruz” dedi.


Mevcut il başkanın istifasının ardından AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan görüşmelerden sonra AK Parti Düzce İl Başkanı olarak atanan Mustafa Keskin ve oluşturulan il yönetim kurulu üyeleri göreve geldikten sonra ziyaretlerine devam ediyor. Keskin ve yönetim kurulu üyeleri son olarak Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ı belediyeye giderek makamında ziyaret etti.


Başkan Ay, yeni yönetime bundan sonraki çalışmalarda başarılar diledi.


Keskin ise “Daha iyi bir şekilde yolumuza devam edeceğiz” derken Başkan Ay, sıranın artık meclis üyelerini belirlemeye geldiğini söyledi, mevcut belediye meclis üyelerinin de tecrübelerinden dolayı değerlendirilmelerini istedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.