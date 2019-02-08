AK Parti'de Gölyaka ve Kaynaşlı ilçe başkanları atandı

AK Parti'de istifa eden ilçe başkanlarının yerine yeni atamalar gerçekleşti.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı ile yapılan istişareler sonucu 31 Mart 2019 Yerel Seçimler Meclis Üyeliği için AK Partiden aday adayı olup istifa eden Gölyaka İlçe Başkanının yerine Necmi Kap atanırken, bir süre önce istifa eden Kaynaşlı İlçe Başkanı Saim Özkan'ın yerine Kaynaşlı İlçe Başkanlığına Oktay Canım getirildi.

Ataması yapılan ilçe Başkanları AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin'in de hazır bulunduğu görüşmede belgelerini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'den aldılar.