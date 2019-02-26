AK Partili Başkan adayı Özlü “Seçimler güzel bir sonuç alacağız”

Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, Atatürk Bulvarı esnaflarını ziyaret etti. Esnafın ve halkın ilgisinden memnun olduğunu söyleyen Özlü “Olumlu ve güzel bir hava var. İnşallah seçimlerde güzel bir sonuç alacağız” dedi.

AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü ziyaretlerine devam ediyor. Sanayi esnafı ziyaretlerini tamamlayan Özlü, Atatürk Bulvarı esnaflarını ziyaret ediyor.

Çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyen Özlü “Günde üç, bazen dört program yapıyoruz. Yoğun bir çalışma programımız ve planlamamız var. Mahallelerimizde çadır programlarımıza da başlıyoruz tüm teşkilatlarımız ile sahadayız. Seçimde en iyi sonucu almak için çalışıyoruz. Olumlu ve güzel bir hava var. İnşallah seçimlerde güzel bir sonuç alacağız” dedi.

9 ana başlıkta 47 proje açıkladıklarını ve olumlu tepkiler aldığını ifade eden Özlü “Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey, proje tanıtım toplantımıza iştirak etti ve projelerimizi tanıttık. Bizim projelerimizin hepsi, hesaba ve kitaba dayanan projeler. Hepsinin bir fizibilitesi, altyapısı var. Projelerimizi dokuz ana grupta tanıttık.

Bundan sonra da bu projelerin detaylarını vatandaşlarımızla paylaşacağız. Bu toplantıdan sonra beni, Türkiye'nin muhtelif yerlerinden eski bakan arkadaşlarım aradılar. Proje kitapçığımızı istediler. Dün bu kitapçıların linklerini gönderdik. Onlar da kendi illerinde benzer projelere çalışacaklarını söylediler. Bu yönüyle de Düzce, Türkiye için örnek bir il oluyor. Sadece il merkezimizde değil, ilçelerimizde de bu tür çalışmaları yürüteceğiz. Proje konusunda AK Parti ile yarışacak başka bir parti yoktur. Çok iddialıyız” şeklinde konuştu.