AK Parti'li Özhaseki: “Düzce'de bir tek çöp bile ziyan olmayacak”

DÜZCE(İHA) – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yapımı devam eden Düzce Hecinler Kapalı Katı Atık Entegre Tesisi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Özhaseki, “Düzce'de bir tek çöp bile ziyan olmayacak” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile birlikte Düzce Belediyesi tarafından yapılan yatırımları tek tek yerinde inceledi. Yapımı devam eden Hecinler Kapalı Katı Atık Entegre Tesisi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Özhaseki yetkililerden bilgi alarak, “Girdisi çöp; çıktısı enerji, gübre ve kum olan tesis Düzce'mize ekonomik katma değer katacak. 50 Milyon TL değerinde dev bir yatırım ile; 100 kişiye yeni istihdam sağlanacak ve 70 bin kişinin de enerji ihtiyacı karşılanacak. Ayrıca Düzce'nin yıllardır süregelen çöp sorunu geri dönüşüm özellikli fabrika ile çözüme kavuşacak. Düzce; yenilenebilir enerjiye dayanan, çevreye duyarlı, istihdamı destekleyen ve yerel kalkınmayı merkeze alan projelerle gelişmeye devam ediyor. Belediye Başkanımız Faruk Özlü'yü kutluyorum” dedi.

"Günde 20 bin maske üretiliyor”

Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Düzce Belediyesi maske üretimini yerini inceleyerek, “AK Belediyelerimiz gerek pandemi sürecinde ortaya koyduğu performansla gerek yeni projelerle takdir toplamaya devam ediyor. Düzce Belediyemiz günlük 20 bin maske üretip vatandaşlarımıza dağıtıyor. Böylelikle hem vatandaşlarımıza maske ücretsiz ulaştırılırken hem de hanım kardeşlerimiz istihdam ediliyor” ifadelerini kullandı.

Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, 3 Eylül'de Düzce Belediyesi tarafından hayata geçirilen yeni ulaşım sistemine dahil olacak olan 100 araçlık yeni ulaşım araçları filosunun devreye alınacağı törene katılacak.