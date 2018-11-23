AK Parti'nin Düzce Başkan adayı Faruk Özlü

Faruk Özlü olduğunu açıkladı.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, 2019 yılı Mart ayında gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde Düzce Belediye Başkanı adaylarının Dr. Faruk Özlü olduğunu açıkladı.

Keskin, yaptığı yazılı açıklamada şunları dile getirdi; “Günlerdir kamuoyunda merakla beklenen AK Parti'mizin Düzce Belediye Başkan adayı, birikimleri ve müstesna kişiliğiyle teşkilatlarımızın ve Düzce'mizin çok kıymetli değeri, bir önceki Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Dr. Faruk Özlü olmuştur. Düzce'mize, teşkilatımıza ve kendilerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Belediye Başkan adayımız Dr. Faruk Özlü'nün bütün deneyimini ve çalışkanlığını Düzce'mize aktararak şehrimize büyük bir kazanım sağlayacağından eminiz. AK Parti ailesi ve AK Parti sevdalıları durmak yok yola devam diyerek başkanımız Dr. Faruk Özlü'nün arkasında dimdik durarak büyük bir tarih yazacaktır. Düzce'mize hayırlı olsun.”