Akademik alanda işbirliği yapacaklar

Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'i ziyaret ederek, ihtisas alanlarında işbirliği konuşuldu.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette; Tıbbi Aromatik Bitkiler Alanında İhtisas Üniversitesi seçilen Artvin Çoruh Üniversitesi ile Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma çalışmaları yapan Düzce Üniversitesi'nin deneyimleri paylaşıldı. İhtisaslaşma alanında ortak çalışmaların yapılmasının planlandığı ziyarette, akademik alanda da iş birliklerinin yapılabileceği konuşuldu.

2022-2023 Akademik Dönem'in herkes için başarılı geçmesi temennisinde bulunan Prof. Dr. Bilgin, Prof. Dr. Nedim Sözbir'e göstermiş olduğu misafirperverlik için teşekkür etti.

Gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce'nin kurumlarıyla olduğu kadar, ülkemizin farklı şehirlerindeki kurumlarla ve üniversitelerle yapılacak iş birliklerin önemini vurguladı.