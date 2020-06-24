Akademisyenlerden öğretmenlere web seminer

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü düzce Üniversitesi işbirliği ile Türkiye'de ilk kez web seminerde ilk gün 9 alanda 9 akademisyen bin 750 öğretmen katılımı ile seminer verdi. Seminere Milli Eğitim Bakan Danışmanı Okan Çoban katıldı.

Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü, Düzce Üniversitesi başlattığı proje ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirilerek Bilge Liderlik Akademisi çatısı altında il genelinde görev yapan tüm öğretmenlere yönelik akademisyenler tarafından uzaktan eğitimler veriliyor.

Web seminerde ilk gün 9 alanda 9 akademisyen bin 750 öğretmenin katılımı ile seminer düzenlendi. İlk günkü web seminerine Milli Eğitim Bakan Danışmanı Okan Çoban da katılım sağladı ve Türkiye'de ilk olma özelliği gösteren bu çalışmadan ötürü Milli Eğitim Müdürlüğümüzü ve Düzce Üniversitesi'ni tebrik etti.