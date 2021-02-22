Akar “Kariyer planı belirleyin”

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi'nin düzenlediği “İşletme Fakültesi'nden Mezun Olunca Yolumu Nasıl Çizmeliyim?” adlı etkinlikte, İşletme Fakültesi öğrencilerine kariyer oluşturmada izleyecekleri yol haritası anlatıldı.

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi'nden Öğretim Görevlisi Yasemin Olğaç Akar'ın sunum yaptığı etkinlik ssoyal medya üzerinden yapıldı. İşletme Fakültesi mezunlarının farklı sektörlerde çalışma şansının olduğuna vurgu yapan Akar, öğretim hayatı içerisinde kendisini iyi yetiştiren, kendisine önemli nitelikler kazandıran, fark oluşturan kişilerin iş bulma konusunda sıkıntı yaşamayacağının altını çizdi.

Merkezin, öğrencilere ve mezunlara bire bir danışma hizmeti verdiğine vurgu yapan Yasemin Olğaç Akar, kariyer planını belirlememiş kişilerin öncelikle kendilerine bir kariyer planı oluşturmaları gerektiğini ve bu amaç doğrultusunda çalışmalarını yürütmesi gerektiğini söyledi.

Stajın önemine de değinen Yasemin Olğaç Akar, önceden öğrencilerin elinde kağıtlarla fabrika fabrika dolaşarak kendilerine staj yeri aradığını; ancak şimdi online olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin oluşturduğu Yetenek Kapısı'nın https://www.yetenekkapisi.org/login internet adresinden kolaylıkla başvuru yapılabildiğini katılımcılarla paylaştı.