İhlas Haber Ajansı

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Akaryakıt tankeri sulama kanalında yan yattı

100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde akaryakıt yüklü tır sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yağmur suyu kanalına yan yattı.


Kaza, Düzce D-100 Karayolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Düzce'den Bolu istikametine gitmekte olan Fehmi D. idaresindeki 34 KJ 1343 plakalı akaryakıt yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Şimşir mevkiinde yağmur suyu kanalına yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazadan dolayı Bolu Dağı istikametine trafik kısmen kapatılırken, yaşanabilecek olumsuzluğa karşı itfaiye aracı hazır bekletildi. Tırın kaldırılma çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

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