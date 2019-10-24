Akçakoca açık kapı günü düzenlendi

Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından, açık, şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir odaklı bir yönetim kültürü oluşturabilmek amacıyla hayata geçirilen “Açık Kapı Uygulaması”, Akçakoca Yerleşkesinde gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Akçakoca Yerleşkesinde 16.'sı düzenlenen, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ilk Açık Kapı Gününde; öğrencilerin, öğretim elemanlarının, idari personellerin ve tüm paydaşların, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile Akçakoca Meslek Yüksekokulu hakkındaki düşüncelerini, görüşlerini ve iyileştirme önerilerini dinleyen Doç. Dr. Muammer Mesci, kendilerine iletilen konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Paydaşların fikirlerinin kendileri için önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Muammer Mesci, bu fikirlerin Akçakoca Yerleşkesinin gelişmesine katkı sağladığını ifade ederek katılım sağlayan herkese teşekkür etti.