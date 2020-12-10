Akçakoca Belediyesi daha yeşil bir ilçe için çalışıyor

Modern şehirleşmeye ayak uydururken, bir yandan gelecek nesillere doğayla kucaklaşan bir kent bırakmak isteyen Akçakoca Belediyesi, her yıl yeşil alan miktarını arttırırken, bir yanda da ilçe sakinlerine konforlu sosyal donatı alanlarının da kapılarını açıyor.

İlçeyi güzelleştirmek için gece gündüz yoğun mesai harcayan Akçakoca Belediyesi Park ve Bahçeler birimi ekipleri, Başkan Okan Yanmaz'ın göreve geldiği 2019 yılından itibaren de ilçeye yeni parklar kazandırdı, birçok parkın tadilatını gerçekleştirdi.

Başkan Okan Yanmaz, yeşil alanların önemine dikkat çekerek, "Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli miras, yeşil alanlarımızdır. Biz de Akçakoca genelinde çevre düzenleme çalışmalarına ağırlık veriyor, ilçemize park ve yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Akçakoca Belediye Başkan Yardımcısı Şenol Yazgan ağaç dikim çalışmalarını yerinde incelerek Park ve Bahçeler birim amiri Şenol Yılmaz'dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.