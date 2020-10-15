İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akçakoca Belediyesi ikinci itfaiye birimini kurdu

DÜZCE(İHA) – Akçakoca Belediyesi tarafından merkezdeki itfaiye teşkilatının yanı sıra şehirlerarası terminal alanı içerisine ikinci bir itfaiye birimi daha kurdu.

Belediye Başkanı Okan Yanmaz, yangın olaylarına hızlı müdahale için ikinci itfaiye birimi kurulduğunu belirtti.


Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Başkan Yardımcısı Şenol Yazgan ve Akçakoca İtfaiye Müdürü Ali Uzunoğlu ile birlikte Ayazlı Mahallesi Akçakoca Sapağında bulunan şehirlerarası terminal içerisine kurulan İtfaiye Müdürlüğünün yeni birimini ziyaret ettiler.


Yangında anlık müdahalelerin önemli olduğunu ifade eden Yanmaz, “Yangında 1 saniyenin bile can ve mal kaybında önemli vardır. Bu nedenle itfaiyenin ihbar alır almaz olay yerine en hızlı bir şekilde ulaşması gerekiyor” dedi.


İtfaiye personeliyle gurur duyduğunu vurgulayan Yanmaz, “Akçakoca çok büyüyor ve gelişiyor. Seçim döneminde de olaylara zamanında müdahale etmek için proje hazırlamıştık. Şimdi yaptığımız görüşmeler neticesinde şehirlerarası terminalimizin bir bölümünü ikinci itfaiye noktamız olarak belirledik. Terminalimizde faaliyet gösteren esnafımızın da böyle bir talebi var. İtfaiyemiz şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada etkili bir şekilde çalışmalarına devam edecek” ifadelerinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.