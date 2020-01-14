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Akçakoca Belediyesi önüne Atatürk heykeli dikildi

Akçakoca Belediyesi önündeki Atatürk büstü Belediye Başkanı Okan Yanmaz’ın talimatı ile yenilendi.

Akçakoca Belediyesi önündeki Atatürk büstü Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın talimatı ile yenilendi.


Yalı Mahallesi liman mevkiinde bulunan Atatürk büstü Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın talimatı ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından onarılarak Akçakoca Belediyesi önünde bulunan büst ile değiştirildi.


Başkan Yanmaz, yenilenen Atatürk büstünün belediye binasının önüne çok yakıştığını ve çalışmalarından dolayı Başkan Yardımcıları ile Fen işleri Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

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