Akçakoca Belediyesi taksicilerin sorunlarını dinledi

Akçakoca Belediyesi tarafından, belediye ve meslek kuruluşlarıyla istişare ve halkla ilişkiler projesi kapsamında Meclis üyesi Şenol Yazgan, Akçakoca Belediyesi Zabıta Müdürü Serdar İnan, Şoförler Odası Baskanı Mehmet Alev ve beraberindeki heyet, taksi duraklarını ziyaret ederek esnaf ile görüştü.
Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette esnaflara hayır işler temennisinde bulunan heyet taksicilerin sıkıntılarını tek tek dinleyerek not aldılar. Heyet, istişare sonunda edinilen bilgilerle rapor hazırlanarak Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'a sunulacağını belirtti.