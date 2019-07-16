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Akçakoca Belediyesi vatandaşın rahatlığı için çalışıyor

Akçakoca Belediyesi daha kaliteli bir ulaşım hizmeti sunabilmek için kent genelinde başlattığı kaldırım bakım-onarım ve yol yenileme çalışmalarını yoğun bir tempoyla sürdürüyor.


Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar doğrultusunda mahallelerde kilit parke yol, kaldırım çalışmaları gerçekleştiriyor.


Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ilçe genelinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili olarak “İlçemize eksiksiz hizmet sunabilmek için birçok mahallede ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hizmet Belediyeciliği anlayışı ile çıkmış olduğumuz bu yolda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için tüm birimlerimiz özveriyle çalışmaktadır. Şu anda mahallelerin birçok yerinde ekiplerimiz bir yandan kaldırım ve diğer bir yandan da yol yenileme çalışması gerçekleştiriyor” diye ifade etti.

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