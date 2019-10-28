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Akçakoca Belediyesi'nden eğitime destek

Akçakoca Belediyesi Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi yeni eğitim yılında okulların, ihtiyaçları doğrultusunda destek veriyor.


Akçakoca Belediyesi Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi Koordinatörü Nursen Yanmaz, Osmaniye İlköğretim Okulu Müdürü Hasan Yıldırım'ı makamında ziyaret etti. Umut Işığı Birimi olarak, okullara imkanlar çerçevesinde destek verdiklerini belirten Yanmaz, iki sınıfa birer adet projeksiyon cihazı hediye etti. Kendilerine yapılan sürpriz karşısında çok mutlu olduklarını ifade eden sınıf öğretmenleri ve öğrenciler çok mutlu olduklarını belirttiler.


Yanmaz, çocuk sağlığı gelişimine ve eğitime önem verdiklerini, imkanlar doğrultusunda yanlarında olmaya çalışacağını söyledi.

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