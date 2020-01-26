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Akçakoca Belediyesinden Elazığ'a yardım kampanyası

Akçakoca Belediyesi, Elazığ ve Malatya’Da yaşanan depreminin yaralarını sarmak için yardım kampanyası başlattı.

Akçakoca Belediyesi, Elazığ ve Malatya'Da yaşanan depreminin yaralarını sarmak için yardım kampanyası başlattı.


Akçakoca Belediyesi Umut ışığı birimi tarafından başlatılan yardım kampanyasında deprem mağdurlarına yönelik olarak giyim, giysi ve yiyecek yardımı toplandı. Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Öztaş Belediye olarak tüm imkanların kullanıldığını belirterek "Akçakoca Belediyesi olarak Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın talimatıyla bizim umut ışığı birimimiz selde nasıl özverili olarak çalıştıysa yaşanan deprem de tam teşekküllü bir şekilde yardım etmeye hazırız. Elimizde stok da malzemeler vardı. Onları gönderiyoruz. Akçakoca halkı da duyarlı. Sabahın erken saatlerinde yardımları göndermeye başlamıştır. Belediye umut ışığı açıktır. Duyarlı tüm vatandaşları elinde ki yardımları getirmeyi bekliyoruz" dedi.


Umut ışığı koordinatörü Nursen Yanmaz ise,"Umut ışığı koordinatörü olarak Akçakoca vatandaşlarına çağrıda bulunuyoruz. Tekrar yardımlarını bize ulaştırsınlar. Biz toplu bir şekilde araç ile oraya göndereceğiz. Bu konuda vatandaşlarımız çok duyarlı. İlk yardımlar ulaşmaya başladı. Elimizde de vardı. İlk etapta bir kamyon oluşturup göndermeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.


Yardım göndermek isteyenlerin araçları olmadığı takdirde umut ışığının aracıyla evlerinden alınacağını belirten Yanmaz, Akçakoca'da okuyan Elazığ ve Malatya'lı öğrencilerin ailelerine ulaşmaları için tüm ihtiyaçları Akçakoca Belediyesi tarafından karşılanacağını ifade etti.

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