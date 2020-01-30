Akçakoca Belediyesi'nden şeffaf ihale

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz seçildikten sonra özellikle kamu ihalelerinin şeffaf olacağını ve internet ortamıyla canlı yayınlanacağını vaat ederek sözünü tuttu.

Akçakoca Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Yılmaz'ın başkanlık ettiği, Başkan Yardımcısı Hakan Öztaş, meclis üyeleri Şenol Yazgan, Hanife Pazvant Tetik, Ferhat Küçük ve Cevdet Özkara'nın komisyon üyesi olarak katıldığı işyeri satış ihalesi açık artırma usulüyle yapıldı.

Belediye encümen odasında yapılan ve canlı olarak internet ortamından yayınlanan ihale sonucunda 20 metrekare işyerini Mükremin Ustabaş 140 bin liraya, 18 metrekare işyerini Cengiz Yılmaz 117 bin 500 liraya, 17 metrekare işyerini Ayşe Cumur 110 bin liraya, 18 metrekare işyerini İbrahim Çiloğlu 120 bin liraya, 19 metrekare işyerini Cengiz Yılmaz 127 bin 500 liraya, 12 metrekare işyerini Cüneyt Cumhur 130 bin liraya, 18 metrekare işyerini Kübra İnşaat 110 bin liraya satın aldı. İhaleye giren girişimciler Başkan Okan Yanmaz'a teşekkür ettiler.