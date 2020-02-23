İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akçakoca Belediyesinin 25 metrelik teknesi geliyor

Akçakoca İlçe turizmini daha da ileriye taşımak için Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Ocak ayı belediye meclisinde gezi teknesi alınması kararını hayata geçiriyor.


Karadeniz'in incisi Akçakoca'ya gelen misafirlerin ve bölge halkının doğal ve tarihi güzelliklerden daha iyi faydalanmaları için farklı farklı projelere imza atan Belediye Başkanı Okan Yanmaz, daha önce alınmasına karar verilen gezi teknesini yerinde görmek için Antalya'ya gitti. Akçakoca Belediyesi tarafından alınacak 25 metre boyunda Gezi Teknesinin durumunu görmek için kurmaylarıyla Antalya iline giden Başkan Okan Yanmaz, bakım - onarım için kızağa alınan tekneyi yerinde inceledi.


Her platformda, Akçakoca'yı turizmde öncelikli yerler arasında olması her türlü fedakarlığı yapacağını söyleyen Başkan Yanmaz, daha önce pazarlığı yapılan teknenin 25 metre boyunda olacağını, içerisinde restoran olan teknenin dört mevsim hizmet vereceğini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.