Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi açıldı

Düzce Üniversitesi'nin 13. Fakültesi olarak kurulan ve 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı'nda ilk kez eğitim hayatına başlayan Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin yeni binası, Doğancılar yerleşkesinde yapılan törenle açıldı. Üniversitesinin Doğancılar yerleşkesinde yapılan törene Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Akçakoca TSO Başkanı Mehmet Pazvant, Düzce TSO Başkanı Tuncay Şanlı, İGM Başkanı Ayfer Yılmaz, Düzce Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Fakültenin konferans salonunda yapılan konuşmaların ardından Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler fakültesi binasının yapımında emeği geçenlere plaket verildi. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve İktisat bölümlerini bünyesinde barındıran Düzce Üniversitesi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi, yeni binası ile idari, siyasi ve hukuki alanda ülkemizi aydınlık geleceğe taşıyacak gençleri yetiştirecek.