Akçakoca Beyediyesinin bazı birimleri Özkök Kültür evi'ne taşınıyor

Akçakoca Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü, Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi, Muhasebe Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisi ile Zabıta Müdürlüğüne bağlı bazı birimler Özkök Kültür Evi'ne taşınıyor.

Akçakoca Belediyesinin bazı birimlerinin Çuhalı Çarşısında bulunan Özkök Kültür Evi'ne Taşınmasına karar verildi. Akçakocalı vatandaşlara daha iyi daha hızlı hizmet vermek adına alınan karar doğrultusunda Akçakoca Belediyesinin birimlerinden olan Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma birimi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğüne ait gelir servisi ile Zabıta Müdürlüğüne bağlı bir birim mevcut belediye binasından Çuhalı Çarşısında bulunan Özkök Kültür Evine taşınacak. Özkök Kültür Evinde bulunan kursiyerler ise Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüklerince görüşülerek mağdur edilmemelerine özen gösterilerek tahliyesi sağlanacak.