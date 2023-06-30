Akçakoca Beyören Köyü Yağlı Güreşleri yapıldı

Düzce'de uzun yıllardır geleneksel olarak düzenlenen Akçakoca Beyören Köyü Yağlı Güreşleri şölen havasında gerçekleştirildi. Miniklerin de yer aldığı organizasyonda 100 güreşçi kozlarını paylaştı.

Akçakoca'da her Kurban Bayramı'nın 2. günü düzenlenen Beyören Köyü Yağlı Güreşleri'ne 100 güreşçi katıldı. Minik güreşçilerin katıldığı organizasyonda seyirciler çekişmeli ve heyecanlı müsabakalara şahit oldu. Minik güreşçilerin performansı göz doldururken, yarışmacılar çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı müsabakalarda AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk de yer aldı. Milletvekili Ercan Öztürk, güreş sahasının yeniden düzenlenmesi yönünde çalışma yapacağını belirterek, "Ata sporumuzu ilerletmek ve güreş sporuna daha fazla ağırlık vermek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.