Akçakoca EMİT fuarı için hazırlıklarını tamamladı

Tarih, kültür, turizm potansiyelini bünyesinde barındıran Akçakoca'nın ön plana çıkan birçok değerlerinin, en güzel şekilde tanıtılması için yapılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda bu yıl 31 Ocak - 3 Şubat 2019 tarihleri arasında 23.'sü düzenlenen EMİTT fuarı için hazırlıklarını tamamlayan Akçakoca Belediyesi Salon 3'de, 35 metrekare stant açarak EMİTT fuarına katılıyor.

EMİTT fuarı ile ilgili Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, “31 Ocak - 3 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenecek EMİTT fuarı için hazırlıklarımız tamamlandı. İlçemizin tanıtımının yer aldığı broşürler, hediyelik eşyalar hazırlandı. Bu yılda yine ayrı bir stantta Karadeniz'in incisi olan Akçakoca'mızın gezilecek görülecek yerlerini ve kültürel değerlerinin tanıtımını yapacağız” ifadelerinde bulundu.