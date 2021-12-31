Akçakoca Gençlik Merkezi her geçen gün büyüyor

DÜZCE (İHA) – Akçakoca'da hizmete açılan Gençlik Merkezine ilgi her geçen gün artıyor.

Düzce'de gençlere yönelik faaliyetlerde bulunan Gençlik Merkezi sayısı artmaya devam ediyor. Şehir merkezinde bulunan gençlik merkezlerine ek olarak geçtiğimiz aylarda Akçakoca ilçesinde gençlere hizmet vermeye başlayan Gençlik Merkezide her geçen gün büyümesini sürdürüyor. Akçakocalı gençlerin ve Akçakoca'da okuyan üniversite öğrencilerinin büyük ilgi gösterdiği merkezde çeşitli kurslar düzenleniyor. Düzenlenen kurslar ile kullanım ve katılımcı sayısı artıyor.