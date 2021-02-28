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Akçakoca-Karasu yolunda heyelan

Düzce Akçakoca-Karasu yolunda iki ayrı noktada heyelan meydana geldi.

Heyelanın meydana geldiği noktalarda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.


Akçakoca-Karasu yolu Tahirli rampası ve Paşalar köyü mevkilerinde yoğun kar yağışı sonrası karların erimesiyle birlikte heyelan meydana geldi. Bu noktalarda ulaşım tek şeritten sağlanırken, karayolları ekipleri şerit çekip, sürücüleri uyarmak için tabelalar koydu.


Çevre halkı ve köylüler heyelan bölgelerinin tehlike oluşturduğunu belirterek, bir an önce yolun yapılması gerektiğini ifade ettiler.

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