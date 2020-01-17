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Akçakoca öğrencilerin karne sevinci

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde karne heyecanı yaşandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde karne heyecanı yaşandı. 2019-2020 eğitim ve öğretim dönemi 2 haftalık yarıyıl tatiline girilmesi ile ülkedeki tüm okullarda çeşitli etkinlikler eşliğinde 1. döneme veda edildi.


Bahaettin Güçlü İlköğretim okulunda ki törene öğrenciler ve velileri katıldı. Karnelerini teslim alan öğrenciler daha sonra yarı yıl tatilinde kitap okumanın önemi anlatılarak kitap hediye edilen öğrenciler öğretmenleri ile hatıra fotoğrafı çekildikten sonra tatile çıktılar.


Baheattin Güçlü 2-C sınıf öğretmeni Serpil Ceyhun, "Bir dönem boyunca çocuklarımızla birlikte emek verdik ve yorulduk. Şimdi dinlenme zamanı, tüm çocuklara bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyor ve iyi tatiller diliyorum" ifadelerini kullandı.

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