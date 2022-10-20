Akçakoca OSB görüşüldü

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin ekonomisine destek veren fabrikaların yer aldığı Akçakoca Organize Sanayi Bölgesinin gelişimi için Düzce Valisi Cevdet Atay'ın başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

Akçakoca Organize Sanayi Bölgesi'nde ki son çalışmalar ile ilgili olarak toplantı düzenlendi. Düzce Valisi Cevdet Atay, Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Akçakoca OSB'nin meseleleri tek tek ele alındı. Fabrikaların OSB içerisinde yapılmasını istediği çalışmalar ile ilgili görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, sanayi bölgesinin alt yapı kanalizasyon yağmur suyu hattı ve yol yapımları ile ilgili de görüşmeler yapıldı.