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Akçakoca otomobil festivaline ev sahipliği yapacak

Akçakoca Belediyesi ve Düzce Tuning iş birliği ile düzenlenen otomobil festivali, 14 Eylül Cumartesi günü Türkiye’nin dört bir yanından gelen otomobil tutkunlarını Akçakoca Liman’da buluşturacak.

Akçakoca Belediyesi ve Düzce Tuning iş birliği ile düzenlenen otomobil festivali, 14 Eylül Cumartesi günü Türkiye'nin dört bir yanından gelen otomobil tutkunlarını Akçakoca Liman'da buluşturacak.


Bugüne kadar düzenlenmiş en kapsamlı otomobil kültürü festivali, 14 Eylül Cumartesi günü başlayacak ve Pazar günü son bulacak olan festival Akçakoca Limanda yapılacak. Otomobil severler ve modifiye tutkunlarının bir araya geleceği Otomobil Festivali'ne birbirinden güzel araçlar katılacak.


Klasik otomobil, ve diğer motorlu araçların sergileneceği festival 7'de 70'e her kesime hitap edecek şekilde organize edildi. Giriş ücretinin alınmayacağı etkinlikte, birbirinden renkli yaklaşık 250 araç otomobil ve modifiye meraklısı hayranıyla buluşacak. Festivalde; sürpriz çekilişler, halk arası ödüllü oyunlar, hediyelerin yanı sıra Dj Janti de sahne alacak.

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