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Akçakoca sahili olta balıkçılarının gözde mekanı haline geldi

Düzce’nin Akçakoca ilçesi sahili, İstanbul, Ankara, Sakarya ve Zonguldak’tan gelen olta balıkçılarının uğrak yeri haline geldi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi sahili, İstanbul, Ankara, Sakarya ve Zonguldak'tan gelen olta balıkçılarının uğrak yeri haline geldi.


Olta balıkçılığı hobisi olanlar, Karadeniz'in sahil kesimlerinden Akçakoca'ya yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle hafta sonları keyifli vakit geçirmek isteyen amatör balıkçılar, İstanbul, Ankara, Sakarya ve Zonguldak illerinden Akçakoca'ya balık tutmaya geliyor. Amatör balıkçılar, Akçakoca'nın doğal güzellikleri ve balık avlanma alanlarının bolluğu nedeniyle kendileri için vazgeçilmez olduğunu ifade ettiler. Farklı illerden Akçakoca'ya gelen ziyaretçilerin bazıları balık avlayıp zaman geçirirken, bazı ziyaretçiler de manzaraya karşı fotoğraf çektirerek hatıralarına ekliyor. Ziyaretçi sayısının her geçen gün artması ise sahil esnafını memnun ediyor.


Karasu'dan olta avcılığı için Akçakoca'ya gelen Gökhan Çiftçi, "Hafta sonları oltamla balık avlamak için Akçakoca'ya geliyorum, daha sonra tekrar Karasu'ya dönüyorum. Yakın mesafe ve olta ile balık avlama imkanları geniş olan bu ilçeyi tercih ediyorum” dedi.

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