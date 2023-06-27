Akçakoca sahilleri bayrama hazır

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahiller ve konaklama yerleri bayram tatiline hazırlandı. Bayram tatilinin ikinci günü itibariyle tüm rezervasyonunda doluluk oranının yüzde yüze ulaştı.

Kurban Bayramı tatiline hazırlanan Akçakoca sahillerine serinlemek için gelen misafirler, kendilerini Karadeniz'in serin sularına bıraktı. Otel işletmecileri bayram tatilinin ikinci ünü itibariyle tüm rezervasyonunda doluluk oranının yüzde yüze ulaştığını belirtti.

Otel işletmecisi Oğuzhan Yemenici İHA'ya yaptığı açıklamada, Akçakoca sahilleri ve tüm konaklamaların hazır olduğunu belirterek, “Bayrama işletme olarak hazırız. Belediye sahilleri ve duşakabinleri hazırladı, biz de tesislerimizi hazırladık. Hava durumumuza göre şu an havalar iyi durumda. Rezervasyonumuzda bayramın ikinci günü itibariyle doluluk oranımız yüzde yüz oranında. İnsanlar bayramın birinci günü kurbanlarını kesip ardından tatile çıkacaklar. Hava durumuna göre bundan sonrası da iyi gideceğine inanıyoruz. Akçakoca'da ayrıca gezilecek alanlar arasında kale, şelalemiz, mağaralarımız, tarihi mahalle pazarı olarak hazırız" diye konuştu.