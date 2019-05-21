Akçakoca yaza hazırlanıyor

Akçakoca'da yaz hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, bu yaz ilçeye festivalin de tekrar yapılması ile turist akını olması bekleniyor. Yaz hazırlıkları konusunda çalışma yaptıklarını dile getiren Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz özellikle sahillerde tuvalet, engelli tuvaleti ve duşa kabin konusunda çalışma yaptıklarını dile getirerek “Tuvaletleri sipariş ettik, duşa kabinleri ise kendi park ve bahçeler müdürlüğünde ki doğrama atölyesinde planını bizzat çizdim ve yapmaya başladık. 15-20 gün içerisinde sahillerde tuvalet ve duşa kabinleri görebileceğiz. Engellileri unutmadık. Engelli tuvaleti de koyacağız. Bunları kışın kaldıracağımız bir dizayn ile yaptık. Kışın burada kalmaları biliyorsunuz denizden gelen iyot, büyük dalgalar zarar veriyordu. Her yaz başında o tuvaletler depolardan alınıp buraya konulacak ve tekrar yerine kaldırılacak” dedi.

“Akçakocalılar kendi denizlerine parayla girmeyecek”

Belediye Başkanı Yanmaz, bu yıl şezlong konusuna çözüm bulduklarını ifade ederek “Şezlong konusunda ise buraları ihaleye vermeyeceğiz. Sadece turizm tesisi olanların önüne izin veriyoruz. Biz belediye olarak o tarafların şezlong işlerine karışamıyoruz. Fakat fiyat konusunda hepsine müdahalemiz olacak. Fiyat çok önemli. Buraya gelen misafirlerimiz 20 lira, 30 lira şezlong parası verdiği zaman buraya kimse gelmez. Belediyenin mevcut yerlerinde şezlonglar kesinlikle kumsalda olmayacak, kulübelerin yanında olacak. İsteyenler şezlongları alacak, isteyen almayacak. 1 şezlong 10 lira 1 şemsiye 5 lira, eğer 2 şezlong 1 şemsiye alırsanız 20 lira gibi bir fiyat koyacağız. Akçakocalılar, gelen misafirler ister alacak ister almayacak. Tamamen serbest olacak. Çünkü Akçakocalıların kendi denizine parayla girmemesi lazım. Bir evde 3 çocuk varsa her gün şezlong parası verilse 60 lira şezlong parası verilmek zorunda olunacak. Gelip ihale etsek onlar para kazanmak isteyecekler. Dolayısı ile onların da işleri bozulmuş olacak. Akçakoca Belediyesi'nin buradan alınacak 20-30 liralara ihtiyacı olmayacak ve Akçakocalılar için feragat edeceğiz” şeklinde konuştu.