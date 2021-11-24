Akçakoca'da 24 Kasım Masa Tenisi turnuvası yapıldı

Turnuvada 60 sporcu yarıştı.

24 Kasım Öğretmenler Günü Masa Tenisi Turnuvası sonunda erkek öğretmenlerde Kamil Çağlar birinci, Sinan Seçer ikinci, Hayrettin Atban üçüncü, kadın öğretmenlerde ise Gamze Çelik birinci olurken Selinay Mollaoğlu ikinci oldu.

Yıldız erkeklerde Kerim Memiş Koto birinci, Ali Beren Keskin ikinci, Hamza Aşık üçüncü, yıldız kızlarda Meltem Çakır birinci, Dila Hergül ikinci, genç erkeklerde Ahmet Enes Bolat birinci, Batınber Yazgan ikinci, Muhammet Kadir Güner üçüncü, genç kızlarda ise Ravzanur Kaşıkçı birinci, Nazlıcan Demir ikinci ve Cansu Ok üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Akçakoca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aydın takdim etti.