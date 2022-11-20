Akçakoca'da 4 okula "Okulum Temiz" belgesi verildi

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan 4 okula "Okulum Temiz" belgesi verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde okullar denetleniyor. Denetimlerin ardından hijyenik koşullara uygun olduğu belirlenen okullara "Okulum Temiz" belgesi veriliyor. Bu çerçevede, Akçakoca'da bulunan Gönül Yavuz İlkokulu, Bahattin Güçlü Ortaokulu, Sosyal Bilimler Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu denetime girdi. Denetim neticesinde 4 okula da belge verildi.