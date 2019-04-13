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Akçakoca'da 600 kestane fidanı toprakla buluştu

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesi Altunçay Köyünde yaklaşık 3 hektarlık bir alanda öğrenciler fidanları toprakla buluşturdular.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesi Altunçay Köyünde yaklaşık 3 hektarlık bir alanda öğrenciler fidanları toprakla buluşturdular.


Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları, Düzce Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kariyer Topluluğu, siyasal bilgiler fakültesi öğrencileri, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğretmenler, Barbaros Anadolu Lisesi, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bahaddin Güçlü ve Tepeköy İlköğretim okullarındaki öğretmen ve öğrenciler ile köy halkı ve vatandaşlar katıldı.


Sahaya 600 adet kestane fidanı dikildi. Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından öğrencilere dağıtılan çeşitli hediyeler ve misafirlere verilen ikramların ardından etkinlik sona erdi.

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