Akçakoca'da amenajman planları bilgilendirme toplantısı yapıldı

Amenajman planlarının yenilenmesi çalışmalarında, Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü ile doğrudan veya dolaylı yoldan etkileşimde olan kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle işletme müdürlüğü eğitim merkezinde bilgilendirme toplantısı yapıldı. Bölge Müdür Yardımcısı Nizamettin Ören'in başkanlık yaptığı toplantıya, Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz, Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü Güven Gültekin, İşletme Müdürü Zafer Ekici, Amenajman Başmühendisleri, işletme şefleri ve kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda çalışmanın faydaları, Akçakoca İlçesi Sarıyayla içme suyu barajına olumlu etkileri ve üretim çalışmalarının barajın içme suyu kalitesinin artırmaya yönelik olduğu kapsamlı bir şekilde anlatıldı. Bütün kurumlar açısından verimli olduğu görülen toplantı sonunda tüm kurumların birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalara destek olmasına karar verildi.