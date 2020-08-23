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Akçakoca'da asfaltsız köy yolu kalmayacak

DÜZCE (İHA) – Akçakoca Kaymakamlığı Ağustos ayı içerisinde köylerde yapılacak sıcak asfalt çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ettiriyor.

Yapılan çalışmalar ile Akçakoca'da asfaltsız köy yolu kalmaması amaçlanıyor.


Akçakoca Kaymakamlığı ve Akçakoca Köylere Yönelik Hizmet Getirme Birliği ekipleri tarafından köylerde asfalt çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ağustos ayı içerisinde yapılacak asfalt programı çerçevesinde ekipler Kurukavak, Uğurlu, Nazımbey ve Hasançavuş köylerinde sıcak asfalt çalışmasını tamamladı. Programlanan köylerde alt yapı çalışmaları ise devam ediyor. Program dahilinde sıcak asfalt dökümü tamamlamak için çalışmalarını sürdürürken, yapılan çalışmalar sonrasında Akçakoca'da asfaltsız köy yolu kalmaması amaçlanıyor.

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