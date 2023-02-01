Akçakoca'da balıkçılar balık azlığından dertli

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, balığın soğuk havaya ihtiyacı olduğunu ve bu nedenle az çıktığını söyledi.

Karadeniz'e kıyı Akçakoca'da balıkçılar balığın az olmasından dertli. İlçede balıkçılık yapan Filiz Güler, "Geçtiğimiz yıllara göre bu sene balık fiyatlarımız biraz yüksek. Hamsiler çok küçük" dedi. Kar yağmamasından dolayı balıkların azaldığını kaydeden Güler, "Yani soğuk havaya ihtiyaç var. Müşteriler balığın küçük olmasından, fiyatlarının artışından şikayetçi” ifadelerini kullandı.

Akçakoca'da balık tezgahlarında barbun 150 liradan, mezgit ve istavrit 70 liradan, hamsi ise 40 liradan satılıyor.