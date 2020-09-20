Akçakoca'da balıkçılar poyraz nedeniyle limana sığındı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, poyraz nedeniyle limana sığındılar. Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, poyrazın sert esmesinden dolayı balıkçıların dinlenmeye çekildiğini, poyrazın 2 gün daha süreceğini söyledi.

Akçakocalı balıkçılar avlanmaya kısa bir mola verdi. Gün ağarırken denize açılan balıkçılar, poyraz nedeniyle limana sığınarak ağlarının bakımını yaptılar. Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, poyrazın sert esmesinden dolayı balıkçıların dinlenmeye çekildiğini, poyrazın 2 gün daha süreceğini söyledi. Sezonla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karakaş, “Sezon başında olduğu gibi bu yıl balığın bol olacağını tahmin etmiştik. Balık fiyatları tezgahlarda 7,5 lira düşmüş durumda. Palamut üzerinde çok iyi durumda gidiyoruz. Hava açıldıktan sonra aynı şekilde devem edeceğini düşünüyoruz” dedi.