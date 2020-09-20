İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akçakoca'da balıkçılar poyraz nedeniyle limana sığındı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, poyraz nedeniyle limana sığındılar.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, poyraz nedeniyle limana sığındılar. Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, poyrazın sert esmesinden dolayı balıkçıların dinlenmeye çekildiğini, poyrazın 2 gün daha süreceğini söyledi.


Akçakocalı balıkçılar avlanmaya kısa bir mola verdi. Gün ağarırken denize açılan balıkçılar, poyraz nedeniyle limana sığınarak ağlarının bakımını yaptılar. Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, poyrazın sert esmesinden dolayı balıkçıların dinlenmeye çekildiğini, poyrazın 2 gün daha süreceğini söyledi. Sezonla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karakaş, “Sezon başında olduğu gibi bu yıl balığın bol olacağını tahmin etmiştik. Balık fiyatları tezgahlarda 7,5 lira düşmüş durumda. Palamut üzerinde çok iyi durumda gidiyoruz. Hava açıldıktan sonra aynı şekilde devem edeceğini düşünüyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.