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Akçakoca'da bayramda yaşanılacak trafik sorununa çözüm

Akçakoca Belediyesi, Ramazan Bayramında kent içinde yaşanabilecek otopark sorununa çözüm olarak yıkılan eski belediye binası alanını düzenleyerek otoparka çevirdi.


Akçakoca Bayrama hazır. Yapılan bu düzenleme ile trafik akışının bir nebze olsa rahatlatılacağını belirten Belediye Başkanı Okan Yanmaz, bayramda artacak olan şehir içi trafik ve otopark sıkıntısı için yıkılan eski Belediye binasının alanını otopark alanı olarak düzenletti. Başkan Yanmaz'ın verdiği talimatla, Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılan eski Belediye Binasının bulunduğu alan, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmayla iş makineleriyle düzenlenerek otopark haline getirildi.

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