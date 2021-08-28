Akçakoca'da bilgilendirme toplantısı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Akçakoca'da görev yapan anne ve anne adayı öğretmenlere yönelik ‘En iyi Narkotik Polisi, Anne' projesi kapsamında eğitim verildi.

Düzce'de devam eden ‘En iyi narkotik Polisi, Anne' projesi tüm ilçelerde etkin bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Akçakoca'da görev yapan anne ve anne adayı öğretmenlere yönelik eğitim gerçekleştirildi. Eğitimde madde bağımlılığı konusu katılımcılara tek tek anlatıldı. Proje kapsamında eğitimlerin ilerleyen haftalarda diğer ilçelerde de devam edeceği belirtildi.