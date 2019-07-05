Akçakoca'da bir ilk gerçekleştiriliyor

Akçakoca Tiyatro Festivali 19-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İstanbul, Bolu ve Ankara'dan özel tiyatroların dram, komedi, romantik komedi ve çocuk oyunu gösterimleri 3 akşam 19.30'da Değirmenağzı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı amfi tiyatro alanında sanatseverlerle buluşacak.

Başkan Okan Yanmaz, “Sanatın; edebiyatı, müziği, tiyatroyu, sanatçıyı sanatseverlerle buluşturarak keyifli bir sanat iklimini oluşturacağı 1. Akçakoca Tiyatro Festivalinde siz değerli tiyatro ve müzik severleri bekliyoruz. Tiyatro bağımsızlık yapar ana başlığında gerçekleşecek 1. Akçakoca Tiyatro Festivali 19 - 21 Temmuz tarihleri arasında ilçemizde gerçekleştirilecek” dedi.