Akçakoca'da çocuklar uçurtma uçurdu parklarda oynadı

Akçakoca'da çocuklar parklara hücum edenler bir yandan uçurtma uçurdular.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde havanın rüzgarlı olmasını fırsat bilen çocuklar uçurtma uçurarak sokağa çıkmanın zevkini yaşadılar. 4 saat parklarda eğlenen çocukların mutlu olduğu gözlendi.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve Umut Işığı Birimi Koordinatörü Nursen Yanmaz, 4 saatlik izin sonrası parklara akın eden çocukları ziyaret ederek kendilerine yiyecekler ikram edip sohbet ettiler.