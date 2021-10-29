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Akçakoca'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.


Akçakoca Hükümet Konağı meydanında gerçekleştirilen kutlamalara, Kaymakam Mustafa Can, Kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve çok sayıda öğrenci katıldı. Kaymakam Can, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirdi. İçlerinde emekli öğretmen, muhtar, esnaf ve siyasetçilerin bulunduğu 11 kişilik "kara atmacalar" grubu, törende folklor gösterisi yaptı. Törende kompozisyon, şiir ve çeşitli sportif alanlarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

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