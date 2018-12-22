Akçakoca'da defne tatbikatı

Defne kalitesini artırmak ve verimi yükseltmek amacıyla uygulanması gereken silvikültürel müdahaleler hakkında bilgiler veren Bölge Müdürü Hasan Keskin yapılan çalışmalarla Orman köylüsünün sosyo ekonomik seviyesini yükseltmek istediklerini, bozuk orman alanlarını iyileştirerek, ormanları verimli hale getirdiklerini ve aynı zamanda orman köylüsü başta olmak üzere Ülke ekonomisine katkı sağladıklarını ifade etti.

Tatbikatta silvikültürel müdahalenin nasıl yapılacağı deneme alanlarında uygulamalı olarak ele alındı. Daha sonra çalışma sahalarında dikkat edilecek hususlar, olası sorunlar ve çözüm önerileri de konuşuldu.

Tatbikata Bölge Müdürü Hasan Keskin, Bölge Müdürü Yardımcısı Ferdi Özer, Silvikültür Şube Müdürü İbrahim Kantar, Odun Dışı Ürünler ve Hizmetler Şube Müdürü Lütfi Kızılyel ile Akçaokaca Orman İşletme Müdürü Zafer Ekinci, Orman İşletme Şefleri ve bu işle ilgilenen üreticiler katıldı.